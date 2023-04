Classifica giapponese: Minecraft Legends primo fra i giochi, Nintendo Switch fra le console

Arriva dalle pagine di Famitsu la consueta classifica giapponese settimanale per quanto riguarda il mercato videoludico, come sempre divisa in software e hardware, che vede Minecraft Legends in vetta ai giochi più venduti e Nintendo Switch tra le console.

Si tratta della settimana compresa tra il 17 e il 23 aprile 2023, che ha visto il lancio del nuovo titolo da parte di Mojang e Blackbird, il quale evidentemente ha conquistato, un po' a sorpresa, i cuori dei giocatori giapponesi.

Sebbene Minecraft di per sé sia sempre una garanzia di successo, l'idea che uno spin-off strategico in tempo reale a tema potesse conquistare la vetta della classifica nipponica non era così scontata, vediamo dunque la top ten (i numeri tra parentesi sono quelli complessivi):

[NSW] Minecraft Legends (Microsoft, 04/18/23) - 13,490 (New) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 7,658 (392,645) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) - 7,527 (4,998,901) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 7,416 (5,250,971) [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection (Capcom, 04/14/23) - 6,342 (58,717) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 6,039 (3,991,533) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,838 (3,112,005) [NSW] Cuphead (Superdeluxe Games, 04/20/23) - 4,085 (New) [PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 3,860 (124,496) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 3,789 (1,060,179)

Per quanto riguarda le console, invece, Nintendo Switch torna in vetta riprendendosi il trono dell'hardware con un'ottima settimana, considerando peraltro che è stata proprio la versione per la console Nintendo quella più venduta anche per quanto riguarda Minecraft Legends. Vediamo dunque la classifica hardware (i numeri tra parentesi sono quelli totali cumulativi):