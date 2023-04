Street Fighter 6: Capcom punta a vendere 10 milioni di copie, nuovi video

Street Fighter 6 è stato al centro di un'intervista al director di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, da parte della rivista nipponica Famitsu, dalla quale è emersa la previsione di potenziali 10 milioni di copie vendute per il gioco e qualche altro dettaglio, compresi un paio di video affidati a Twitter.

Secondo Tsujimoto, l'obietto dei 10 milioni di copie sarebbe alla portata di Street Fighter 6, considerando che Street Fighter V ha raggiunto oltre 7 milioni di copie nel suo lungo ciclo vitale. Considerando che questo capitolo dovrebbe contare su un supporto anche maggiore, oltre a una certa spinta sull'eSport e innovazioni contenutistiche che possono aprirlo a un nuovo pubblico, l'idea di raggiungere 10 milioni non è irrealistica.



Inoltre, Street Fighter 6 uscirà anche su Xbox Series X|S, mentre il capitolo precedente aveva completamente evitato le console Microsoft a causa degli accordi di esclusiva siglati con Sony, altro aspetto che potrebbe consentire un ulteriore allargamento del pubblico, considerando anche che il multiplayer sfrutterà il cross-play, come confermato da Tsujimoto.



Questa idea del cross-play è particolarmente radicata in Capcom, tanto che buona parte dei lavori svolti in seguito alla beta sono stati proprio incentrati sul garantire che il multiplayer cross-platform funzionasse a dovere, altro elemento che suggerisce la volontà di costruire una community vasta. Per l'occasione, un paio di video sono emersi attraverso l'account ufficiale di Street Fighter su Twitter, mentre ricordiamo che da ieri è disponibile la demo anche su Xbox e PC, dopo il rilascio su PS4 e PS5.