Epic Games Store: gioco gratis del 29 giugno 2023 disponibile, link per il download

Su Epic Games Store da ora è disponibile il gioco gratis di giovedì 29 giugno 2023. Questa settimana potrete scaricare gratuitamente The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 giugno 2023 direttamente dalla pagina dedicata di The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 6 luglio 2023, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Se cercate un gioco di ruolo in stile fantasy con tanto carattere, The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos potrebbe proprio fare al caso vostro. Si tratta infatti di un GDR tattico con scontri a turni che punta molto sui suoi personaggi bizzarri e un umorismo spigliato che prende i giro i fantasy eroici e i giochi di ruolo vecchio stampo in generale.

Guideremo un gruppo di avventurieri scapestrati composto da il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro, tutti caratterizzati da abilità e caratteristiche uniche e che potremo come da tradizione personalizzare tramite l'equipaggiamento e specializzandoli nelle abilità che preferiamo.

"Sono goffi, inesperti ed esuberanti, ma... dovranno sopportarsi a vicenda per ottenere il tesoro del dungeon. Guida questa squadra di eroi improbabili in un'avventura ricca di caos e umorismo! L'universo di Naheulbeuk è una creazione originale dell'autore francese John Lang. Tutto è nato da una famosa serie audio che prende in giro i giochi di ruolo e i fantasy eroici. Per la prima volta la storia è disponibile in inglese e sotto forma di videogioco!"

"Gioca con sette personaggi tipici dei giochi di ruolo che, salendo di livello, sviluppano abilità fra loro complementari: il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro! Ogni membro della squadra ha il proprio albero delle abilità dove potenziare abilità ed equipaggiamento."

