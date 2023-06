Baldur's Gate 3: data di uscita anticipata su PC e rinviata su PS5 di pochi giorni

Larian Studios ha una buona notizia per i giocatori PC e una cattiva per quelli PS5. Lo studio infatti ha annunciato che la data di uscita su PC di Baldur's Gate 3 è stata anticipata al 3 agosto 2023, quindi quasi un mese prima rispetto a quella del 31 agosto indicata in precedenza.

Al contrario, la versione PS5 è stata rinviata al 6 settembre, quindi parliamo fortunatamente di una sola settimana di attesa in più per i giocatori console.

La conferma è arrivata tramite un aggiornamento per la community, dove il director Michael Douse ha spiegato che la versione PC è fondamentalmente pronta e non ha senso rimandare ulteriormente l'uscita, in particolare considerando quanto è affollato il periodo di agosto - settembre, che vedrà l'uscita anche di Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Lies of P e Payday 3, giusto per citarne alcuni.

"Il nostro studio si è sempre impegnato a pubblicare su quante più piattaforme possibili, a seconda delle disponibilità. Sapevamo di dover raggiungere un livello tecnico all'altezza delle nostre ambizioni di progettazione, ma procrastinare la versione per PC, che ritenevamo pronta, ci sembrava una mossa sbagliata, soprattutto in un periodo di lancio così intenso", spiega il direttore editoriale Michael Douse, ha detto Douse.

Nello stesso post, inoltre, sono stati svelati i 60 fps per la versione PS5 di Baldur's Gate 3 e alcuni numeri impressionanti che rendono bene l'idea del lavoro monumentale svolto da Larian Studios.

Ulteriori dettagli su Baldur's Gate 3 verranno svelati il prossimo 7 luglio durante l'evento in diretta Panel From Hell: Release Showcase. Di recente, invece, abbiamo rivisto il gioco in occasione del PC Gaming Show, dove con un video è stata presentata nel dettaglio l'omonima città principale.