Baldur's Gate 3 girerà a 60fps su PS5, avrà oltre 170 ore di filmati e 600 incantesimi e azioni

Larian Studios ha svelato che Baldur's Gate 3 girerà a 60 fps su PS5, oltre ad aver snocciolato alcuni numero davvero impressionanti sul gioco, che includerà pensate oltre 170 ore di filmati, mentre la sceneggiatura è composta da più di due milioni di parole.

La conferma è arrivato tramite un aggiornamento per la community dello studio, dove inoltre ha annunciato anche che la data di uscita è stata anticipata su PC e posticipata su PS5.

"Abbiamo anche puntato a garantire la massima qualità su tutte le piattaforme su cui siamo usciti. Abbiamo raggiunto i 60 fps su Playstation 5, una caratterista notevole considerando la portata e la profondità che Baldur's Gate 3 cerca di raggiungere.", ha detto il director Micheal Douse.

"Include circa 170 ore di filmati, più del doppio della durata dell'intera saga di Game of Thrones, e più del triplo dei dialoghi di tutti e tre i libri de Il Signore degli Anelli sommati tra di loro. Si tratta di un gioco vasto, esteso, che porta in vita D&D attraverso un sistema multigiocatore cooperativo su schermo condiviso e una portata 4 volte più grande del nostro titolo precedente, Divinity: Original Sin 2."

Larian Studios ha condiviso una lista che mette in risalto le dimensioni colossali di Baldur's Gate 3, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche della varietà e libertà offerta dal giocatore lato gameplay:

Con una quantità di dialoghi superiore ai tre volumi de Il Signore degli Anelli sommati tra di loro, la sceneggiatura di Baldur's Gate 3 contiene più di 2 milioni di parole .

. Oltre 170 ore di filmati , due volte la lunghezza di ogni stagione dell'intera saga di Game of Thrones.

, due volte la lunghezza di ogni stagione dell'intera saga di Game of Thrones. 7 personaggi giocabili , ognuno con la propria storia, personalità, desideri e obiettivi, oltre a un superbo sistema di creazione del personaggio con opzioni di personalizzazione.

, ognuno con la propria storia, personalità, desideri e obiettivi, oltre a un superbo sistema di creazione del personaggio con opzioni di personalizzazione. 11 razze giocabili e 31 sottorazze con diverse tipologie di corpo.

con diverse tipologie di corpo. 12 classi e 46 sottoclassi , rispetto alle 10 "scuole di magia" di Divinity: Original Sin 2.

, rispetto alle 10 "scuole di magia" di Divinity: Original Sin 2. Oltre 600 incantesimi e azioni (esclusi gli "upcast"), rispetto alle 225 di Divinity: Original Sin 2.

"La nostra intenzione era quella di creare un gioco che premiasse la creatività dei giocatori e che portasse veramente in vita D&D in modo cinematografico, con l'ampiezza e la profondità che i giochi di ruolo sanno offrire", ha aggiunto il CEO e direttore creativo Swen Vincke.

"Baldur's Gate 3 è diventato un titolo straordinario, che non smette mai di sorprendere. Sono molto fiero del team. Non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo senza l'aiuto della nostra community in accesso anticipato, ma è sbalorditivo pensare che tutto ciò che hanno visto è meno di un quarto di ciò che BG3 ha da offrire. Non vedo l'ora di sentire i pareri dei giocatori all'uscita del gioco completo. È ora di radunare la vostra compagnia."

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà disponibile dal 3 agosto 2023 su PC e dal 6 settembre su PS5.