Marvel's Spider-Man 2: data e dettagli del panel al Comic-Con di San Diego

Con un post su Twitter, Insomniac Games ha offerto maggiori dettagli sul panel dedicato a Marvel's Spider-Man 2 che si svolgerà in occasione del San Diego Comic-Con 2023 , a partire dalla data, fissata per il 20 luglio 2023 .

Scopriremo l'identità di Venom?

Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli, ma è probabile che per l'occasione verranno condivise delle novità sull'attesa esclusiva PS5 e, considerando il titolo del panel e l'immagine del post, in particolar modo sul ruolo di Venom all'interno della storia con protagonisti Peter Parker e Miles Morales.

A tal proposito, sappiamo che nel videogioco dietro a questo villain non ci sarà Eddie Brock, come nei fumetti, ma un altro personaggio, forse svelato durante il concerto del Summer Game Fest 2023. Chissà magari la sua identità verrà confermata proprio durante il panel del Comic-Con di San Diego. Lo scopriremo tra pochi giorni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 20 ottobre 2023. Ecco da quando sarà possibile avviare il preload.