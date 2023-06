Marvel's Spider-Man 2, l'identità di Venom rivelata al concerto dei The Game Awards?

L'identità di Venom in Marvel's Spider-Man 2 è stata rivelata durante il concerto dei The Game Awards? È ciò che suggerisce IGN, sebbene in realtà le sequenze mostrate siano parecchio controverse: vi spieghiamo subito perché.

Come saprete, fra i nemici di Marvel's Spider-Man 2 troveremo appunto Venom, ma non sarà Eddie Brock il personaggio che a un certo punto della campagna entrerà in contatto con il simbionte, non si sa se prima o dopo rispetto a Peter.

Insomniac Games ha voluto insomma creare un suo Venom e sta tenendo nascosta la sua vera identità, ma durante il concerto dei The Game Awards è stata mostrata la sequenza finale di Marvel's Spider-Man, quando un amareggiato Norman Osborn rivela cosa sia accaduto a suo figlio Harry.

Il video mostra come, per salvare Harry, suo padre abbia deciso di utilizzare appunto il simbionte, il che confermerebbe la tesi di IGN, ma diversi utenti sembrano sottolineare come la "notizia" sia in realtà basata su di una deduzione che non sappiamo se corrisponda o meno alla realtà.

Insomma, gli autori di Marvel's Spider-Man 2 hanno davvero voluto rivelare (o confermare, più che altro) l'identità di Venom in questo modo? Probabilmente lo scopriremo a breve.