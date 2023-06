Atomic Heart, annunciata la prima espansione, disponibile aggiornamento 1.8.0 con una nuova modalità

L'editore Focus Entertainment e lo studio di sviluppo Mundfish hanno annunciato la prima espansione dello sparatutto in prima persona open world Atomic Heart, chiamata Annihilation Instinct, in uscita il 2 agosto 2023 su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5. Contemporaneamente è stato lanciato l'aggiornamento 1.8.0 del gioco base, che aggiunge una nuova modalità, quella New Game+, per gli appassionati di difficoltà estreme.

Annihilation Instinct è il primo dei quattro DLC previsti per il gioco. Sarà ambientato nel Mendeleev Complex e permetterà di scoprire la storia di NORA.

L'espansione conterrà dei nuovi nemici mutaforma e due nuove armi con cui farli fuori: il Secateur, un'arma a lungo raggio, e il Klusha, un'arma da corpo a corpo. Sarà inoltre aggiunta una nuova abilità, chiamata Techno-Stasis, che consente di manipolare il tempo.

Mundfish non ha svelato moltissimo sulla trama, parlando di un nuovo personaggio misterioso e di altri già visti, ma che si incontreranno in circostanze completamente diverse.

Il DLC fa parte dell'Atomic Pass da 39,99€, o come parte delle edizioni Gold e Premium del gioco.

Parlando dell'abbonamento, la modalità New Game Plus consente di rigiocarsi tutto Atomic Heart a un livello di sfida più alto, consentendo al giocatore di mantenere tutte le abilità e le armi sbloccate nel corso del gioco.

