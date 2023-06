Meta Quest+, annunciato l'abbonamento per i visori Quest 2, Quest Pro e Quest 3

Meta Quest+ è stato annunciato ufficialmente: si tratta del tanto vociferato servizio in abbonamento riservato ai possessori di visori per la realtà virtuale Meta Quest 2, Meta Quest Pro e, in futuro, Meta Quest 3.

Rivelato da un leak lo scorso marzo, Meta Quest+ avrà un prezzo di 7,99 dollari al mese oppure 59,99 dollari l'anno, e offrirà agli iscritti due giochi all'inizio di ogni mese, attingendo al sempre più ampio catalogo della piattaforma.

Stando alle dichiarazioni di Meta, la selezione dei titoli inclusi di mese in mese punterà a una combinazione fra i più grandi successi in realtà virtuale, le gemme nascoste e i classici. Il servizio farà il proprio debutto a luglio con Pistol Whip e Pixel Ripped 1995.

Ad agosto gli abbonati a Meta Quest+ potranno invece scaricare senza costi aggiuntivi Walkabout Mini Golf e Mothergunship: Forge. Come per gli altri abbonamenti, il catalogo resterà disponibile fintanto che la sottoscrizione sarà attiva.

Per promuovere il lancio di Meta Quest+, fino al 31 luglio sarà possibile abbonarsi pagando il primo mese soltanto un dollaro.