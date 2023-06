Starfield: l'edizione fisica potrebbe non contenere il disco

È già sorto il dibattito online sulla possibilità che Starfield in edizione fisica possa non contenere il disco di gioco, in base a quanto sembra sia stato riferito inizialmente da Bathesda, salvo poi cancellare il messaggio e rendere dunque tutto molto dubbio, al momento.

Ricostruendo quanto accaduto, come riportato da Wario64 che ha effettuato uno screenshot dello scambio, sembra che qualcuno su Twitter abbia chiesto al supporto ufficiale di Bethesda se l'edizione standard di Starfield in edizione fisica sia destinata ad includere il disco di gioco, a cui l'account ufficiale del supporto avrebbe risposto "Tutte le edizioni fisiche includono un codice per la piattaforma scelta, non ci sono dischi fisici".



Tutto questo ha scatenato velocemente un vespaio tra gli appassionati, come visibile già su forum come ResetEra e NeoGAF, ma nei minuti successivi il tweet in questione è stato cancellato. Questo fa pensare che possa trattarsi di un errore, o che Bethesda abbia intenzione di modificare la comunicazione con ulteriori dettagli più precisi.

C'è anche la possibilità che l'account Twitter si sia confuso con le edizioni speciali che potrebbero contenere gli extra ma non il disco fisico, in ogni caso restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni. D'altra parte, qualcosa di molto simile era già successo con Redfall, come forse ricorderete: anche il gioco di Arkane in un primo momento sembra fosse solo digitale in base a un'informazione diffusa dal supporto Bethesda, salvo poi correggere successivamente la comunicazione in corsa e confermare che il disco era presente.

È probabile che la stessa cosa stia per succedere anche con Starfield, tuttavia ci limitiamo a riportare la comunicazione precedente ora cancellata, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte della compagnia.