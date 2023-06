Koei Tecmo, saldi su Steam per l'editore giapponese, con sconti anche per titoli molto recenti

L'editore giapponese Koei Tecmo ha lanciato una tornata di saldi su Steam, con cui ha messo in sconto tutti i titoli del suo catalogo, compresi quelli più recenti: Wo Long: Fallen Dynasty, Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse e Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Potete acquistare tutti e tre con uno sconto del 25% rispetto al prezzo base, così da festeggiare l'inizio dell'estate.

Ovviamente i giochi in offerta son molti di più. Ad esempio è possibile acquistare Nioh 2 - The Complete Edition con il 40% di sconto, Attack on Titan 2 con il 45% di sconto e BERSERK and the Band of the Hawk con il 60% di sconto.

In offerta anche tutti i capitoli della serie Atelier, nonché altri titoli classici come Dead or Alive 5 e 6, i Dynasty Warriors e i Toukiden.

Se siete appassionati di videogiochi giapponesi vale sicuramente la pena di fare un giro sulla pagina dei saldi di Koei Tecmo su Steam, perché sicuramente troverete qualcosa di vostro gradimento.

La pagina ci ricorda anche l'arrivo nel 2023 di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg e di Fate/Samurai Remnant.