YouTube: video da PC di migliore qualità per gli abbonati

Negli ultimi mesi YouTube ha testato la funzione Enhanced Bitrate su sistemi iOS, che ora vuole estendere anche agli utenti desktop, mettendola a disposizione degli abbonati a YouTube Premium. Di cosa si tratta? Essenzialmente di una versione di video a 1080p con bitrate migliorato. Traducendo: un sistema per migliorare la resa dei video.

Attualmente Enhanced Bitrate sembra essere in fase di test su Windows 11 e non c'è ancora una data di lancio, ma già si sono moltiplicate le testimonianze in merito con la segnalazione di video migliorati su Google Chrome ed Edge, il browser di Microsoft.

Nonostante la nuova funzione, Youtube manterrà anche i 1080p standard, che rimarranno accessibili senza abbonamento. Interessante il fatto che la funzione sarà disponibile solo per i video che avranno esattamente 1080p. Quindi non sarà usabile con i video in 4K.

YouTube Premium è il servizio in abbonamento di YouTube che rimuove le pubblicità dai video e dà accesso a una serie di vantaggi per gli utenti. Attualmente costa 11,99€ al mese, ma è provabile per tre mesi senza spendere niente.