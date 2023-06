Fable avrebbe potuto chiamarsi Jesus 2000 e sarebbe potuto essere un gioco di Activision

Rhiannon Bevan ha pubblicato un completissimo resoconto sullo sviluppo del primo Fable, svelando alcune curiosità davvero interessanti, come il primo nome del gioco: Jesus 2000, che piaceva particolarmente a Pete Hawley, l'allora capo della produzione di Lionhead, e la possibilità che fosse un gioco di Activision.

Bevan ha intervistato alcuni sviluppatori del gioco, tra i quali Peter Molyneux, il fondatore di Lionhead, ottenendo un racconto molto divertente di quegli anni: "Tutto ciò che ricordo su Jesus 2000 era che Pete lo trovava il nome più divertente del mondo. Eravamo tutti ubriachi, mettiamola così. Ma eravamo anche parecchio su di giri."

Qualunque fosse l'origine di quello strano nome, poi sostituito da Wishworld e infine da Project Ego, prima di diventare Fable, buona parte del design del gioco è stato fatto in quel modo, tanto che quando si decise di farne un gioco di ruolo si optò per uno stile da commedia, perché molti membri del team di sviluppo ritenevano il fantasy di quegli anni troppo serio.

Parlando di Activision, fu il primo editore a finanziare il gioco, facendogli fare qualche passo avanti, ma la cosa non andò in porto. Quindi arrivò Microsoft che aveva bisogno di giochi esclusivi per la sua Xbox e il resto, come si suol dire, è storia.

