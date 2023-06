Marvel's Spider-Man 2, tutto quello che sappiamo sui nemici dell'esclusiva PS5

Si dice che un eroe è definito dai suoi nemici e Spider-Man di avversari ne ha davvero affrontati parecchi nel corso dei suoi sessant'anni di vita editoriale: è proprio ai fumetti che lo sviluppatore Insomniac si è ispirato nella lavorazione di Marvel's Spider-Man, reinventando la storia dell'Uomo Ragno, dei suoi amici e dei suoi rivali. Il primo titolo della serie ce ne ha fatti combattere parecchi, un roster arricchito poi dallo spin-off dedicato a Miles Morales, ma naturalmente ce ne sono molti altri nell'universo Marvel. Nel trailer di Spider-Man 2 mostrato da Sony durante l'ultimo PlayStation Showcase abbiamo intravisto anche una schermata in cui compaiono alcuni ritratti raffiguranti i criminali che scorrazzano per questa New York videoludica: non sappiamo se nella prossima esclusiva PlayStation li combatteremo tutti, ma vale la pena indagare sulle loro identità e sul pericolo che rappresentano per l'Arrampicamuri e il suo giovane apprendista. Ecco cosa sappiamo sui futuri nemici di Spider-Man 2, in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 20 ottobre.

Kraven il cacciatore Kraven il cacciatore a ottobre sarà nel gioco Insomniac e pure al cinema Sergei Kravinoff, meglio noto come Kraven, sarà probabilmente uno dei principali antagonisti di Spider-Man nel nuovo gioco targato Insomniac. L'ultimo trailer ce lo ha presentato a capo di una banda di guerriglieri: stanco delle solite prede, Kraven punta ora sugli Uomini Ragno di New York. Kraven non è esattamente uno dei criminali più forti della Marvel - né uno dei più noti, se per questo - ma le cose potrebbero cambiare con l'uscita del film incentrato su di lui, che sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson: la pellicola arriverà nei cinema proprio a ottobre - strana coincidenza, nevvero? - ma non fa parte della linea Marvel Studios, bensì dell'universo parallelo in cui esistono anche Venom e Morbius. Nel gioco possiamo aspettarci un avversario temibile, che può schierare i suoi mercenari, ma anche un esperto della caccia, un geniale stratega versato nell'uso di praticamente qualunque arma. Nei fumetti, Kraven sa preparare degli intrugli che gli conferiscono i poteri sovrumani degli animali selvatici: Insomniac potrebbe aver cambiato questo aspetto del personaggio, e non vediamo l'ora di scoprire cosa si sono inventati.

Lizard Spider-Man e Miles dovranno vedersela con Lizard Raccogliendo uno zaino di Peter Parker nel primo Marvel's Spider-Man, scopriamo che il nostro eroe ha già affrontato Lizard in un momento antecedente all'avventura per PlayStation e che è anche riuscito a curarlo con un antidoto temporaneo che lo ha ritrasformato nel dottor Curt Connors. Nella scena dopo i titoli di coda di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, invece, intravediamo il dottor Connors di spalle mentre parla con Norman Osborn. Scopriamo così che è proprio Connors a occuparsi della malattia di Harry, un dettaglio che ora gli conferisce molta più importanza: non stupisce, quindi, che appaia nella forma di Lizard anche in Spider-Man 2. Nel filmato del PlayStation Showcase abbiamo visto Peter e Miles inseguirlo per mezza Manhattan, ma non sappiamo come e quando il buon dottore si sia ritrasformato nel suo mostruoso alter ego. L'Uomo Ragno ha un rapporto complicato con Lizard, nei fumetti e al cinema: Connors è un mentore e un amico - come accade nei film di Raimi, in cui insegna all'università di Peter - ma quando si trasforma in Lizard diventa aggressivo e malvagio: ciò accade solo nel primo The Amazing Spider-Man del regista Marc Webb, in cui Curt Connors, interpretato da Rhys Ifans, è un biologo della OsCorp e l'ex socio del defunto padre di Peter. La stessa versione compare poi in Spider-Man: No Way Home, trasportata nel Marvel Cinematic Universe da un incantesimo del Dottor Strange.

Venom Nel gioco Peter indosserà il costume di Venom... ma quali saranno le conseguenze? Il mostruoso e famelico simbionte alieno nero non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, specialmente perché è arrivato al cinema con due (discutibili) film in tempi recenti, che perlomeno hanno contribuito a renderlo più popolare. In realtà, Venom scorrazza per i videogiochi da decenni - era selezionabile come combattente in quasi tutti i Marvel Vs. Capcom, per dire - e il suo passaggio all'universo Insomniac era praticamente telefonato fin da quando abbiamo notato la sostanza nera appiccicata a Harry nella vasca della OsCorp. Non sappiamo cosa sia Venom in questa versione, se un alieno o un esperimento della OsCorp che aiuta Harry con la sindrome di Oshtoran, ma sappiamo che a un certo punto arriverà a Peter, che lo indosserà come un costume e ne sfrutterà i poteri. È più o meno quello che succede nei fumetti, quando Peter trova il simbionte alieno nel bel mezzo delle prime Secret Wars e lo indossa: è il 1984 e solo alcuni anni dopo il simbionte avrebbe trovato un nuovo ospite in Eddie Brock, il Venom più famoso e duraturo nella sua storia editoriale. Questo personaggio è stato interpretato da Topher Grace in Spider-Man 3 e da Tom Hardy in Venom e in Venom 2: La furia di Carnage.

Wraith Yuriko Watanabe tornerà nei panni di Wraith Se avete osservato bene il trailer di Marvel's Spider-Man 2, avrete sicuramente notato la scena in cui Kraven tiene in mano un tablet che mostra vari ritratti, tra cui quello di Wraith, un super nemico mascherato che magari potrebbe avervi ricordato qualcuno. Ebbene, nel DLC di Marvel's Spider-Man "La città che non dorme mai" assistevamo alla spirale distruttiva della poliziotta Yuriko Watanabe, alleata di Peter fin dal principio che, per una serie di motivi, finisce col lasciare la polizia e si mette a fare la vigilante, cioè Wraith. Nei fumetti la sua storia è molto simile a quella del videogioco - anche se il costume è ispirato a quello di Mysterio - e a quanto pare la ritroveremo in Marvel's Spider-Man 2: probabilmente sarà nelle missioni secondarie, ma non è escluso che Peter e Miles debbano collaborare con lei o, forse, proprio affrontarla in combattimento.

Black Cat e Taskmaster Che ruolo avrà la Gatta Nera in Marvel's Spider-Man 2? La Gatta Nera e Taskmaster comparivano già nei titoli precedenti: Felicia Hardy, la Gatta Nera, prima come missione secondaria e poi come comprimaria nel DLC "La città che non dorme mai", mentre Taskmaster era un boss opzionale che, sconfitto, si dileguava dopo aver avvertito Spider-Man che c'era qualcuno disposto a sborsare una cifra enorme per avere la sua testa. Questo qualcuno potrebbe essere lo stesso Kraven, o forse un'altra organizzazione criminale che magari scopriremo nel sequel in uscita a ottobre. Nel secondo episodio potrebbe tornare anche la Gatta Nera, magari con un ruolo più importante visto che era menzionata di sfuggita anche in Miles Morales. La Gatta Nera non è propriamente un personaggio famoso, tanto per dire non si è mai vista in nessun film, mentre Taskmaster è un po' più popolare: nei videogiochi, per esempio, lo abbiamo visto negli ultimi Marvel Vs. Capcom e nello sfortunato Marvel's Avengers di Square Enix, mentre al cinema perseguitava Black Widow nell'omonimo film. I due non potrebbero essere più diversi: Felicia è un topo d'appartamenti che possiede, oltre a sensi e agilità soprannaturali, anche una pletora di gadget super tecnologici, mentre Taskmaster è un mercenario con una memoria fotografica così sviluppata che gli consente di mimare alla perfezione gli stili di combattimento altrui.

Prowler Prowler è tornato, come amico o come nemico? Aaron Davis non dovrebbe essere davvero un antagonista di Spider-Man nel nuovo gioco di Insomniac, almeno non dopo il finale di Miles Morales in cui sembrava essersi redento e addirittura ringraziava il nipote per averlo aiutato a essere una persona migliore. Una chiusura perfetta per il personaggio, se non fosse che Prowler - un cattivo che è sepre stato semisconosciuto - sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla sua importante e molteplice, presenza nel film Spider-Man: Across the Spiderverse, che sta sbancando i botteghini e riscontrando enormi consensi in tutto il mondo. Insomma, è perfettamente logico che Insomniac si sia inventata qualche escamotage per farlo tornare in azione nel sequel, magari in una serie di missioni secondarie.