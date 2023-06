Harry Potter: Magic Awakened, trailer del gameplay per il mobile game di NetEase

Harry Potter: Magic Awakened è stato presentato con un primo trailer del gameplay che rivela le meccaniche alla base dell'atteso mobile game ambientato nel Wizarding World, caratterizzato da uno stile grafico fumettoso e originale.

A un mese esatto dal traguardo dei 50 milioni di download, Harry Potter: Scopri la Magia (come dovrebbe chiamarsi in Italia) ci consentirà di visitare l'iconico castello di Hogwarts e partecipare ai corsi di Magia e Stregoneria, ma anche personalizzare l'avatar e la sua stanza in tanti modi.

Al di là di questi aspetti votati al fanservice, l'esperienza in sé sarà quella di un RPG strategico a base di carte collezionabili e con le squadre da formare con i personaggi sbloccati fino a quel momento: una formula che su iOS e Android risulta ampiamente già vista.

Un impianto tradizionale e collaudato, insomma, che speriamo in questo caso sia però in grado di riservare qualche sorpresa, non fosse altro per l'evidente valore produttivo del progetto e dell'importante licenza a cui fa riferimento.