Harry Potter: Magic Awakened, trailer di presentazione: 50 milioni di download finora

Harry Potter: Magic Awakened, o Scopri la Magia come dovrebbe chiamarsi in Italia, è stato mostrato durante il NetEase Connect 2023 con un interessante trailer di presentazione. A quanto pare il gioco ha totalizzato finora ben 50 milioni di download, sebbene sia disponibile solo in soft launch in una manciata di paesi.

Esattamente a un anno di distanza dal trailer live action di Harry Potter: Scopri la Magia al NetEase Connect 2022, il titolo di Portkey Games torna dunque a farsi vedere in azione, con diverse sequenze di gameplay che fanno luce sulle meccaniche di questo affascinante card battler.

Caratterizzato da uno stile grafico davvero accattivante, il nuovo tie-in dedicato a Harry Potter sfrutterà la ricca lore creata da J.K. Rowling per consegnarci un repertorio di incantesimi tanto spettacolari quanto efficaci, che potremo utilizzare secondo le dinamiche tipiche di questo genere di produzioni.

Durante gli scontri vedremo infatti la nostra energia magica aumentare col tempo e consentirci dunque di giocare le carte con un determinato punteggio, così da infliggere ingenti danni ai nostri avversari o eventualmente ottenere dei bonus per continuare al meglio lo scontro.

Attualmente in fase di pre-registrazione su iOS e Android, Harry Potter: Scopri la Magia non ha ancora una data di uscita ufficiale nella versione finale.