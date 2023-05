Farming Simulator 23, trailer di lancio su Nintendo Switch, iOS e Android

Farming Simulator 23 è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, iOS e Android, come conferma il divertente trailer di lancio del gioco, che ha come testimonial d'eccezione un'intraprendente gallina.

Ultimo episodio della celebre serie simulativa targata Giants Software, Farming Simulator 23 è stato annunciato lo scorso febbraio e sono passate dunque poche settimane dal reveal all'uscita di questa speciale versione portatile.

Dotato di nuove opportunità per coltivare, allevare e gestire una fattoria virtuale, il gioco include oltre cento veicoli e attrezzature reali, prodotte dai più blasonati brand del settore, e offre due mappe inedite: Amberstone e Neubrunn, che cambiano dinamicamente con il variare delle stagioni.

Durante la campagna sarà possibile gestire quattordici piante diverse e svariati animali, fra cui la novità dei polli: è proprio per questo che li vediamo nel trailer di lancio. Trovano inoltre spazio meccaniche inedite come l'aratura e la sarchiatura, nonché le catene produttive per la generazione di beni di valore come la farina.