NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: la recensione di una GPU che punta al 1080p ad un prezzo abbordabile

La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti si accontenta dello stesso quantitativo di memoria della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti e, lo diciamo subito, all'atto pratico il salto in potenza bruta è contenuto. Ma non è da sottovalutare l'evoluzione in termini di RT core e Tensor core di nuova generazione, con questi ultimi che garantiscono uno slancio prestazionale imponente grazie al supporto per il DLSS 3.

Ed è per questo che NVIDIA ha lavorato in funzione di un prezzo di 399 dollari, per la prima volta uguale a quello di lancio del modello precedente. Sul nostro mercato si traducono in 449€, con un aumento di 10 euro rispetto alla 3060 Ti, ma si tratta comunque di una cifra allettante, anche se comporta qualche compromesso.

Caratteristiche tecniche

La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition è la prima scheda di nuova generazione ad avere lo stesso prezzo del modello della generazione precedente

Impacchettata nello stesso chassis in spesso metallo, anche se in questo caso non brunito, della GeForce RTX 4070 FE, la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition perde inevitabilmente qualcosa in potenza rispetto alla sorella maggiore, ma è anche meno costosa e promette temperature più basse a fronte di consumi più contenuti, il tutto in funzione del gaming in 1080p senza compromessi. Un obiettivo che insegue impugnando il chip AD106 da 22.9 miliardi di transistor, ovviamente basato su architettura Ada Lovelace.

Passando dai transistor alle caratteristiche tecniche meglio interpretabili, la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition conta 4532 CUDA core contro i 5888 della 4070, 8 GB di GDDR6 a 18 Gbps su bus da 128-bit contro 12 GB a 21 Gbps su bus da 192-bit, 136 Tensor core di quarta generazione contro 184, 34 RT core di terza generazione contro 46, 48 ROP contro 64 e 34 streaming multiprocessor contro 46. Dotazione sensibilmente inferiore, quindi, ma la frequenza base è molto più alta con 2310 MHz, mentre la frequenza di picco arriva a 2535 MHz e in entrambi i casi i modelli custom, disponibili da domani, toccheranno soglie ben più elevate. Inoltre il prezzo di lancio è di 449€, ben più basso rispetto ai 669€ della sorella maggiore, ed è finalmente in linea con quello della generazione precedente.

Per alimentare il connettore a 16-pin della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition è sufficiente un connettore ausiliario da 8-pin

Al di là dei nuovi core specializzati, le novità dell'architettura ADA Lovelace includono un nuovo sottosistema di memoria cache L2 che è stato incrementato esponenzialmente arrivando in questo caso a 32 MB e promette un accesso più rapido alla memoria video. Ed è per questo che nelle specifiche della scheda la banda passante da 288 GB/s si trasforma in una banda passante effettiva di 554 GB/s contro i 448 GB/s della RTX 3060 Ti. Il salto rispetto al modello della famiglia precedente non è enorme, ma parliamo sempre di una GPU da 8 GB di VRAM, almeno nel caso del modello in oggetto.

Rispetto ai modelli di fascia superiore non manca niente, inclusi l'NVIDIA Encoder di ottava generazione e, ovviamente, l'upscaling DLSS 3 che in questo caso deve fare i conti con qualche compromesso in più in 1080p, la risoluzione obiettivo della scheda, ma che in Full HD garantisce comunque una resa efficace su schermi da scrivania, garantendo un boost prestazionale ampio grazie alla tecnologia DLSS Frame Generation. Una tecnologia che tra l'altro ha un peso relativo sui consumi, come risulta evidente dai 160 Watt di alimentazione massima che diventano 140 considerando il consumo medio in gioco e 13 nella visione di video. Non male di fronte ai 200 Watt di TDP della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

La connettività della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition

Nonostante il consumo inferiore rispetto al modello analogo della generazione precedente, si parla comunque di prestazioni superiori. Secondo NVIDIA il nuovo modello garantisce, rispetto al modello analogo della generazione precedente, l'1,15 volte di prestazioni in in più senza DLSS e l'1,7 volte grazie al DLSS 3 con Frame Generation. Abbastanza, almeno su carta, per promettere 100 FPS nella maggior parte dei titoli in circolazione, escludendo The Witcher 3: Wild Hunt con la patch next gen e A Plague Tale: Requiem con il preset più alto, ma nel caso di quest'ultimo vedremo le prestazioni nel dettaglio. Il tutto con frame rate minimi comunque sensibilmente superiori a quelli dei modelli precedenti nonostante lo stesso quantitativo di memoria. Il DLSS 3 inoltre, rende possibile anche il 1440p a frame rate sostenuti e il 4K con frame rate dignitosi, almeno con determinati titoli, ma parliamo, come risulta evidente dalla memoria, di un modello pensato per il 1080p.

Certo, non tutti i giochi supportano il DLSS 3, assente anche nel corredo di molte applicazioni grafiche ed è quindi sensato soppesare gli incrementi di potenza specifici per ogni ambito rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Secondo quanto dichiarato da NVIDIA, la potenza di calcolo per gli shader del nuovo modello arriva a 22 TFLOP, superando nettamente i 16 FLOP della 3060 Ti.

Il salto in potenza bruta sul modello della generazione precedente è netto, con un 37.5% in più. Ed è ancora più ampio nel caso dei 51 TFLOP degli RT core che garantiscono il 59% di prestazioni in più e diventa enorme nel caso dei Tensor core che garantiscono il 171.5% di prestazioni in più.

La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition adotta la stessa soluzione di raffreddamento della 4070 FE

NVIDIA ha parlato anche dell'incremento in prestazioni con il modello da 16 GB, in tutto e per tutto identico ad eccezione della memoria, evidenziando come sia evidente solo in titoli come A Plague Tale: Requiem. Le prestazioni infatti sono pressoché identiche anche nel caso di Cyberpunk 2077 così come in altri titoli, ma con i giochi più pesanti i test sono stati effettuati con il DLSS 3 che abbassa la risoluzione nativa riducendo i requisiti in termini di memoria.

L'ultima versione dell'upscaling, tra l'altro, è già supportata da oltre 30 giochi, senza contare le modifiche sviluppate dalla community per giochi come Elden Ring e il recentissimo Star Wars Jedi: Survivor, e sarà integrato nell'Unreal Engine 5 grazie a un plugin ufficiale. Questo mentre la tecnologia si evolve e nel futuro si parla dell'utilizzo, già in fase di test, per le texture mentre cominciano ad arrivare le prime novità anche sul fronte professionale. Il DLSS 3, infatti, è stato implementato in D5 Render proprio in questi giorni.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition