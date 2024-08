Harry Potter Scopri la Magia delude e chiude i battenti: rimosso dagli store, presto non sarà più giocabile

Dopo solo un anno di attività, Harry Potter: Scopri la Magia chiude i battenti, con Warner Bros. che ha rimosso il gioco dagli store mobile già in questi giorni, chiudendo definitivamente il supporto il 29 ottobre, ultimo giorno in cui sarà possibile giocare al titolo in questione anche per coloro che l'hanno già scaricato e installato.

Sviluppato da Zen Studio e uscito nell'estate del 2023, Harry Potter: Scopri la Magia è un gioco di ruolo basato su carte collezionabili, ovviamente collegato all'universo di Harry Potter e al celebre Wizarding World, pubblicato da Warner Bros in occidente ma gestito da NetEase in Asia.

Proprio in questo territorio, il gioco probabilmente proseguirà il suo percorso, a prescindere dalla decisione presa dalla casa madre che gestisce i diritti sulla licenza in occidente.