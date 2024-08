Astro Bot potrebbe già avere un seguito in programma, secondo un chiaro indizio

Come riferito dal noto utente di X Genki, fonte ormai diventata alquanto assidua per quanto riguarda le informazioni dal Giappone e in particolare quelle riguardanti PlayStation, sembra ci sia un trofeo che rimanda proprio a un nuovo gioco nella serie.

L'informazione si deduce da un piccolo ma alquanto esplicito indizio , nascosto fra i trofei trapelati già per la nuova esclusiva PS5. Visto l'argomento, è chiaro che la questione potrebbe contenere spoiler, dunque se non volete alcuna anticipazione nemmeno per quanto riguarda i trofei sbloccabili, evitate di leggere quanto segue.

Astro Bot deve ancora uscire ma sembra che la serie abbia già un nuovo capitolo in programma , cosa peraltro non proprio folle da pensare, considerando il successo riscosso finora da quella che viene considerata ormai una nuova icona di PlayStation.

Un saluto con rimando esplicito

Come potete vedere dal messaggio riportato qui sotto, il massimo trofeo disponibile all'interno di Astro Bot, ovvero quello di platino, riporta: "Conquistati tutti i trofei. Ben fatto e ci vediamo nella prossima avventura di Astro!"



Si tratta in verità di un messaggio molto vago, ma del resto è palese che Astro Bot sia destinato ad andare avanti, considerando anche l'eclettismo che caratterizza la serie e che può portare a titoli anche piuttosto differenti l'uno dall'altro.

Finora, infatti, abbiamo visto il robottino alle prese con le prime applicazioni della realtà virtuale con PlayStation VR attraverso Astro Bot: Rescue Mission e poi come pretesto per far sperimentare tutte le funzionalità del controller DualSense in Astro's Playroom.

Astro Bot è il suo primo gioco completo, che si presenta come un platform 3D in piena regola e tradizionale, ma è assai probabile che vi sia un altro capitolo in arrivo nel prossimo futuro.