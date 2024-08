La classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito conferma alcune regole fondamentali

La regola insindacabile numero uno è dunque che il calcio resta la più grande passione in UK e non solo, cosa che si riflette facilmente anche nei gusti della popolazione videoludica, evidentemente.

Siamo quasi alla fine della settimana e arriva finalmente anche la tipica classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito , in netto ritardo rispetto al solito ma con veramente poche sorprese , tanto che si potrebbe dire confermi alcune regole fondamentali del paese in questione e del mercato videoludico.

Pochissime novità in classifica

La settimana terminata il 24 agosto non ha presentato novità di rilievo dunque, con il solito Super Mario Kart 8 Deluxe al secondo posto, altra conferma delle regole del mercato.

Mario sgomma in Mario Kart 8 Deluxe, probabilmente verso la banca

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in UK nella settimana scorsa:

EA Sports FC 24 Mario Kart 8 Deluxe Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Football Manager 2024 Mafia Trilogy Mortal Kombat 1 F1 24 Minecraft Marvel's Spider-Man 2

Hogwarts Legacy manca la top ten per un soffio e si piazza alla posizione 11, ma non ci sono veramente grandi novità in questa classifica, con un reshuffle generale delle posizioni dovute soprattutto a sconti o qualche ritorno di fiamma, come quello di Mafia Trilogy spinto anche dall'annuncio del nuovo capitolo Mafia: The Old Country.