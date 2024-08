Twisted Metal Stagione 2, iniziano le riprese: prime foto e nuovi attori nel cast

La produzione di Twisted Metal: Stagione 2 prosegue presso Peacock, con le nuove puntate della serie TV che entrano nel vivo dei lavori attraverso l'avvio delle riprese, come testimoniano alcune foto pubblicate da Deadline.

Arriva anche la conferma di nuove introduzioni nel cast, con ulteriori attori e attrici che vanno ad arricchire il panorama di personaggi variegati che caratterizza l'adattamento televisivo della serie videoludica PlayStation.

Nel cast sono stati aggiunti Saylor Bell Curda (High School Musical: The Musical: The Series), Michael James Shaw (The Walking Dead) e Lisa Gilroy (Interior Chinatown), in vari ruoli ricorrenti nel corso della stagione.