Guilty Gear - Strive ha una data di uscita su Nintendo Switch e un nuovo trailer

Non è tutto: al fine di consegnarci un'esperienza competitiva online di grande qualità, gli sviluppatori hanno portato sulla console ibrida Nintendo anche il rollback netcode , la tecnologia che azzera la latenza per combattimenti reattivi e privi di incertezze.

In concomitanza con l'apertura delle prenotazioni sono arrivati anche i primi dettagli su questa Nintendo Switch Edition, che includerà tutti i 28 personaggi (dunque quelli del gioco base più i tre legati al Season Pass) e una grafica in stile anime fedele a quella apprezzata sulle altre piattaforme.

Un picchiaduro di razza

A distanza di alcuni anni dal lancio originale di Guilty Gear - Strive, il picchiaduro a incontri di Arc System Works si prepara dunque a debuttare anche su Nintendo Switch, e a giudicare dal trailer è stato fatto un gran bel lavoro di conversione.

Dal punto di vista strutturale il pacchetto include tutti i contenuti pubblicati finora, con il fulcro rappresentato dal coinvolgente story mode ma anche tante modalità di contorno che riescono ad arricchire non di poco l'esperienza, fra cui anche il già citato multiplayer online.

Per farvi un'idea delle caratteristiche e del potenziale del titolo firmato Arc System Works in attesa dell'uscita su Nintendo Switch, prevista come detto per il prossimo gennaio, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Guilty Gear - Strive.