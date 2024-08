Il gameplay di Astro Bot è stato presentato con un video diario

Sony e Team Asobi hanno pubblicato un video diario dedicato al gameplay di Astro Bot: il primo di una serie di approfondimenti che ci permetteranno di scoprire com'è stata realizzata la nuova, spettacolare esclusiva PS5.

Nel filmato si vede lo studio director, Nicolas Doucet, intervistare per l'occasione il lead gameplay programmer Masayuki Yamada e il lead game designer Hironori Yatoku: entrambi hanno parlato di come determinati aspetti siano fondamentali per realizzare un gioco che sia davvero divertente.

Yamada ha rivelato che il team ha messo in questo progetto tutte le proprie idee, anche le più bizzarre, mentre Yatoku ha sottolineato la rilevanza di un elemento come la reattività dei comandi, che deve essere istantanea.

È intervenuta nella discussione anche l'audio director Junko Sano, rivelando come il suo lavoro sia stato più complicato di ciò che molti immaginano, visto che ha dovuto mettere insieme tanti piccoli elementi perché funzionassero alla perfezione insieme.