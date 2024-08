Mafia The Old Country è stato annunciato con un trailer alla Gamescom: ci porterà in Sicilia

Durante la Gamescom 2024 l'evento è stato chiuso con un nuovo gioco: Mafia The Old Country . Potremo vedere di più a dicembre 2024. Sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer di Mafia The Old Country

Il video presenta l'interno di una villa, con quadri, un fucile e un coltello piantato in un scrivania. La visuale ci porta poi verso l'esterno e possiamo vedere un paesino. La voce narrante ha ovviamente un forte accento italiano.

La descrizione ufficiale recita: "Scoprite le origini del crimine organizzato in Mafia: The Old Country, un'avvincente storia di mafia ambientata nella brutale malavita della Sicilia del 1900. Combattete per sopravvivere in quest'epoca pericolosa e spietata, con un'azione resa viva dall'autentico realismo e dalla ricchezza della narrazione per cui la serie Mafia, acclamata dalla critica, è nota."

