Sid Meier's Civilization VII ha una data di uscita, un nuovo trailer e tanti dettagli

"Costruire un impero che resista alla prova del tempo non è mai stato così coinvolgente", ha detto invece l'executive producer Dennis Shirk. "Questo è senza dubbio il gioco di Civilization più grande e ambizioso che abbiamo mai realizzato e che intendiamo supportare per molti anni a venire."

Le edizioni

Annunciato lo scorso giugno, Sid Meier's Civilization VII sarà disponibile in tre differenti edizioni (Standard Edition, Deluxe Edition e Founders Edition a tempo limitato), a cui si aggiungerà anche una Collector's Edition con oggetti a tema.

La standard edition sarà cross-gen in formato digitale e nella versione fisica per Xbox, mentre l'edizione su disco per PS5 non consentirà di accedere anche alla versione PS4, solo in digitale.

La Deluxe Edition includerà alcuni contenuti aggiuntivi (il Tecumseh and Shawnee Pack, il DLC post-lancio Crossroads of the World Collection e il Deluxe Content Pack), nonché la possibilità di avere l'accesso anticipato a partire dal 6 febbraio 2025.

La Founders Edition, acquistabile solo fino al 28 febbraio 2025, includerà un maggior numero di contenuti aggiuntivi (il Tecumseh and Shawnee Pack, il DLC post-lancio Crossroads of the World Collection, il Deluxe Content Pack, il DLC post-lancio Right to Rule Collection e il Founders Content Pack) e l'accesso anticipato dal 6 febbraio 2025.