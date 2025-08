Mafia: Terra Madre sarà ottimizzato per PS5 Pro, ecco i dettagli

A tal proposito, nelle scorse ore 2K Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay in cui vengono mostrate sezioni di guida su vari veicoli ma anche le meravigliose ville e le architetture urbane che caratterizzano l'ambientazione di Mafia: Terra Madre.

Nello specifico, il gioco supporterà il Variable Refresh Rate e gli schermi dotati di frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ma soprattutto garantirà una risoluzione dinamica maggiore rispetto alla PS5 standard sia in modalità Qualità che in modalità Prestazioni.

Hangar 13 e 2K Games hanno annunciato che Mafia: Terra Madre sarà ottimizzato per PS5 Pro al lancio, andando dunque a sfruttare le capacità della nuova console Sony per consegnarci un'esperienza visivamente ancora più spettacolare.

Cresce l'attesa in vista del lancio

Come sappiamo, l'uscita di Mafia: Terra Madre è fissata all'8 agosto, anche se la versione Steam potrebbe arrivare qualche ora prima, e non c'è dubbio che stia crescendo l'attesa nei confronti di questo nuovo capitolo.

Il cast degli attori, i dettagli della trama e la già citata ambientazione, resa ancora più autentica da un doppiaggio in siciliano, sono infatti elementi di grande interesse per i fan di lunga data della serie Mafia, che non vedono l'ora di potersi cimentare con questa avventura inedita.