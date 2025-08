Kirby e la Terra Perduta si mostra su Nintendo Switch 2 con un trailer panoramico

Il trailer panoramico di Kirby e la Terra Perduta pubblicato nelle scorse ore illustra le caratteristiche e i contenuti della Nintendo Switch 2 Edition, in arrivo sulla nuova console Nintendo il 28 agosto, anche sotto forma di aggiornamento per chi possiede la versione Switch.

Come sappiamo, la NS2 Edition di Kirby e la Terra Perduta include una nuova storia, Il Mondo Astrale, che parte quando un misterioso meteorite piomba sull'oceano, facendo spuntare dalle acque una gigantesca isola vulcanica.

Sembra purtroppo che con l'isola sia stata liberata anche una maledizione che potrebbe distruggere il mondo... a meno che Kirby non riesca a trovare tutti gli Astral necessari per fare in modo che la profezia non si avveri.

L'arrivo del meteorite ha cambiato anche gli scenari della campagna di base di Kirby e la Terra Perduta, che dunque subiscono diverse modifiche per un'avventura dal sapore inedito, ricca di nuove sfide da affrontare.