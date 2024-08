Nintendo Switch lancia i "Saldi Blockbuster" su grandi giochi, in attesa di conferma in Italia

Nintendo ha appena avviato una nuova iniziativa di sconti con i "Saldi Blockbuster" su diversi giochi di grosso calibro per Nintendo Switch, solo che al momento non sembrano esserci conferme sull'estensione del programma anche in Europa.

I saldi in questione sono attivi da oggi fino al 9 settembre in Nord America, all'interno della divisione americana dell'eShop di Nintendo Switch, ma per il momento non c'è corrispondenza con la controparte europea, dove invece persistono i "Mega Saldi Multiplayer" proprio fino all'8 settembre, almeno per ora.

Restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni e conferme sull'arrivo di questi saldi anche dalle nostre parti, mentre intanto possiamo dare un'occhiata al catalogo scontato presente per ora nella divisione americana.