The Batman avrà un nuovo videogioco basato sul film con Robert Pattinson? James Gunn risponde al rumor

In una concisa ma decisamente chiara risposta, il responsabile degli adattamenti multimediali dell'universo DC Comics, ha detto la sua sull'argomento, e sembra non ci siano interpretazioni possibili.

Come abbiamo riportato nelle ore scorse, un report di Puck News sembrava indicare che un nuovo videogioco su The Batman fosse in sviluppo , legato al film o quantomeno al nuovo design del personaggio interpretato da Pattinson nel reboot firmato da Matt Reeves, ma sembra non ci sia nulla di vero nella voce di corridoio diffusa.

Sembra proprio che non ci siano speranze di vedere un videogioco basato su The Batman , il nuovo film sul celebre personaggio DC Comics con protagonista Robert Pattinson, visto che di fatto James Gunn ha seccamente smentito la voce di corridoio che voleva un adattamento videoludico in sviluppo sul film.

Nulla di vero, dice Gunn

"Purtroppo, non c'è nulla di vero", ha riferito Gunn sulla questione, evidentemente senza lasciare adito a speranze.

La risposta di James Gunn alla voce sul gioco di The Batman

Considerando anche le recenti voci sul fatto che Rocksteady fosse al lavoro su un nuovo progetto dopo Suicide Squad: Kill the Justice League, in molti mettevano insieme le cose sperando di veder riunito nuovamente il team della celebre serie Batman Arkham con la licenza DC in questione, ma sembra non ci sia alcuna base dietro le voci.

A questo punto, restiamo in attesa di eventuali sviluppi, ma sembra non sia ancora il momento di parlare di un ritorno del Cavaliere Oscuro in forma videoludica, al di là del nuovo Batman: Arkham Shadow per Meta Quest 3.