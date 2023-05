Planet of Lana disponibile da oggi su PC e Xbox, trailer di lancio

Planet of Lana è disponibile a partire da oggi su PC e Xbox, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al Game Pass, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio che celebrasse l'importante evento.

Come abbiamo visto, Planet of Lana ha ricevuto voti molto positivi e anche la nostra recensione di Planet of Lana conferma le tante qualità del titolo d'esordio di Wishfully, specie sul piano artistico.

Il trailer prova a sintetizzare questi elementi sulle note della meravigliosa colonna sonora composta da Takeshi Furukawa, artista forte di nomination ai DICE e ai BAFTA: l'accompagnamento ideale per un'avventura del genere.

"Siamo così entusiasti del fatto che la gente possa giocare a Planet of Lana su PC e Xbox, e siamo rimasti colpiti dai giudizi della critica", ha dichiarato Adam Stjarnljus, director di Wishfully Studios. "Grazie a tutti quelli che hanno mostrato amore e supporto per il nostro gioco nel corso degli ultimi anni, speriamo vi piaccia!"

Planet of Lana racconta la storia di una ragazza e del suo amico alieno, che decidono di salvare insieme un mondo invaso da un esercito di macchine: un'impresa non facile, che li spingerà a collaborare in vari modi per risolvere enigmi, evitare insidie e sopravvivere alla missione.