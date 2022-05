Harry Potter: Scopri la Magia, nuovo trailer live action dal NetEase Connect 2022

Harry Potter: Scopri la Magia è stato mostrato con un nuovo trailer in stile live action, dunque anche con attori in carne e ossa, durante il NetEase Connect 2022.

A distanza di qualche mese dal precedente video, Harry Potter: Scopri la Magia conferma la finestra di lancio fissata a quest'anno, sebbene Warner Bros. e Portkey Games non abbiano ancora annunciato una data di uscita ufficiale.

Caratterizzato dal tradizionale formato free-to-play, il tie-in mobile ispirato al Wizarding World potrà essere scaricato gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, con la possibilità di effettuare microtransazioni in-game.

La formula messa a punto per l'occasione si baserà su scontri in multiplayer a base di magia, miscelando meccaniche RPG e card battler per consegnare ai fan di Harry Potter un'esperienza davvero entusiasmante.