Dota 2, The International: l'edizione 2022 si svolgerà a Singapore

L'edizione 2022 di The International, il celebre torneo eSport internazionale dedicato a Dota 2, si svolgerà a Singapore il prossimo ottobre: lo ha appena annunciato Valve.

Dopo il successo di The International 2021, che ha visto la vittoria del Team Spirit presso la National Arena di Bucharest, il prossimo appuntamento segnerà il debutto dell'evento in un paese del sudest asiatico.

Parliamo chiaramente di una zona particolarmente ricca di appassionati di Dota 2, che non hanno potuto fare altro che esprimere grande entusiasmo quando Valve ha annunciato la nuova location, durante le finali della ESL One Dota 2 Stockholm Major.

Come si può vedere, il tweet pubblicato dal profilo ufficiale Twitter di Dota 2 presenta una serie di foto scattate appunto a Singapore con alcune mini-figure dei personaggi del gioco in primo piano e un invito a ritrovarsi per il torneo.