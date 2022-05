Rainbow Six Siege - Operazione Vector Glare: la prova della nuova stagione e dell’operatore Sens

Era passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi avevamo parlato del gioco e non abbiamo fatto in tempo a pensarlo che Ubisoft è tornata sull'argomento invitandoci a una presentazione dedicata ai contenuti in arrivo con la Season 2 dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege, Operazione Vector Glare . Come di consueto l'aggiornamento avrà come portata principale un operatore nuovo di zecca, ma aspettatevi un ricchissimo contorno composto da una nuova mappa per la modalità Deathmatch, alcuni cambiamenti al loadout dei personaggi, un'importante modifica al fuoco amico e l'attesissimo arrivo del poligono di tiro, una caratteristica che stravolgerà l'approccio di professionisti e amatori allo studio del comportamento delle armi del gioco.

Sens, un assalitore attento alla privacy

Il nuovo operatore Sens in azione

Come accennato poco fa, Operazione Vector Glare segnerà l'esordio di Sens, un nuovo operatore d'attacco di origine belga, il cui compito durante la fase d'azione sarà quello di rendere invisibili i compagni grazie a un piccolo drone in grado da solo di rendere cieche tutte le velleità difensive degli avversari. Il gadget di Néon "Sens" Ngoma è il R.O.U. Projector System, un dispositivo dalle dimensioni contenute che una volta deposto corre all'impazzata per l'ambientazione per circa 3 secondi, lasciando sul suo percorso dei proiettori in grado di evocare un fitto muro di luce di colore celeste.

La barriera è l'equivalente di un semplice fumogeno, quindi può essere oltrepassata da altri operatori, dai proiettili, da esplosivi e altri gadget, ma garantisce alla formazione d'attacco di poter agire indisturbata per tutta la durata dei proiettori, che emettono la loro luce per circa 13 secondi. In una prima analisi, lo scopo principale del R.O.U. è chiaramente quello di coprire le linee di tiro della squadra di difesa e celare ogni movimento degli assalitori posti dietro il muro di luce, mentre raggiunge la sua massima efficacia durante le fasi avanzate del match, potendo eventualmente nascondere il processo di disinnesco delle bombe.

Passando in rassegna le caratteristiche di Sens e della sua abilità unica, però, non abbiamo potuto far altro che individuare una serie di punti deboli del nuovo personaggio, che secondo noi faticherà molto a scalare adeguatamente il meta di Rainbow Six Siege. Volendo partire dalle sinergie offerte dal R.O.U, l'unico operatore d'attacco che gode fortemente della presenza del muro di luce è Glaz, che col suo visore termico può vedere le sagome dei difensori che si muovono dietro la proiezione. Il cecchino russo è però un personaggio non adatto a tutte le mappe, quindi non siamo convinti che i due insieme giustificheranno la loro scelta nella fase di pick pre-partita.

Al contrario, sono diversi gli assi nella manica che i difensori potranno schierare per rendere il R.O.U. totalmente inoffensivo: gli occhiali di Warden oltrepassano la barriera (e l'americano è molto più mobile di Glaz), gli Occhi del Male di Maestro la ignorano, e qualsiasi telecamera antiproiettile potrà sbirciare oltre la proiezione e pingare i nemici. Se aggiungiamo che i jammer di Mute neutralizzano i proiettori e che qualsiasi ordigno potrà annullare la barriera nel suo raggio d'esplosione, il gadget di Sens esce dall'analisi con le ossa rotte, e senza aver ancora trattato l'unico, vero motivo per il quale l'operatore belga è riuscito a innescare il nostro scetticismo.

Le nostre non possono che essere opinioni preliminari e speriamo di essere smentiti dalla community, ma la nostra sensazione è che Sens non sarà una scelta popolare nemmeno se la formazione di difesa non dovesse comprenderne i counter. Per come la vediamo noi, la barriera proiettata dal R.O.U. è preziosissima se utilizzata come diversivo durante un velocissimo flank, o per coprire rapidi stravolgimenti di fronte e fulminei riposizionamenti. Proprio in questo senso, ci ha sorpreso scoprire che Sens è uno dei pochissimi assalitori dotati di un solo punto a velocità, un vero paradosso se pensiamo a che tipo di gadget il belga abbia a disposizione. Con la sua ridottissima velocità di movimento, l'operatore introdotto da Operazione Vector Glare non può sfruttare a dovere il suo stesso gadget, e sarà inevitabilmente relegato a un compito di mero supporto.

Le incongruenze non finisco qui, perché al netto di tutte queste debolezze, Sens ha davvero un bel loadout. La nuova stagione porta con sé un'arma inedita, il POF-9, un fucile d'assalto dotato di un ampio caricatore che messo alla prova nel nuovo poligono di tiro sembra comportarsi particolarmente bene. L'alternativa è il rodato fucile semiautomatico 417, mentre tra le armi secondarie troviamo la pistola SDP 9mm e un classico Gonne-6, accompagnate dalla carica d'irruzione pesante e le mine Claymore.