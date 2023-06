Xbox Game Pass, giugno 2023: annunciati i giochi della seconda metà del mese

Xbox Game Pass si aggiorna a giugno 2023 con i giochi della seconda metà del mese, che includono in questo caso il racer arcade Need for Speed Unbound, l'avventura narrativa The Bookwalker e l'action adventure F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Ecco la lista completa:

Need for Speed Unbound (Cloud, PC e Xbox Series X|S - EA Play) - 22 giugno

The Bookwalker (Console e PC) - 22 giugno

Bramble: The Mountain King (Cloud, Console e PC) - 27 giugno

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 27 giugno

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console e PC) - 29 giugno

Arcade Paradise (Console e PC) - 3 luglio

Sword and Fairy: Together Forever (Console e PC) - 5 luglio

Appena aggiornato con il Volume 3, Need for Speed Unbound è l'ultimo episodio della celebre serie di giochi di guida prodotta da Electronic Arts, caratterizzato da uno stile anime in cel shading per i personaggi e da frequenti richiami al mondo della street art.

The Bookwalker: Thief of Tales è invece un'avventura narrativa in cui ci troveremo a vestire i panni di Etienne Quist, uno scrittore nonché un ladro dotato della capacità di entrare nei libri e viaggiare fra realtà e finzione, impossessandosi di oggetti leggendari che lo aiutino a tornare a scrivere.

Bramble: The Mountain King è anch'esso un'avventura, ispirata in questo caso al mondo delle fiabe nordiche, e racconta le gesta di un personaggio determinato a esplorare l'insidiosa terra di Bramble allo scopo di salvare sua sorella, fra paesaggi suggestivi e incontri potenzialmente letali.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, al debutto su Xbox Series X|S, si presenta come un action adventure ambientato in un mondo abitato da animali antropomorfi, devastato da una letale Legione Robotica: solo un coniglio guerriero, Rayton, sembra avere la possibilità di sconfiggere gli invasori e riportare la pace.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Arcade Paradise e Sword and Fairy: Together Forever, infine, sono tre avventure piuttosto diverse fra di loro, che includono meccaniche simulative, contaminazioni retro arcade e riferimenti alla mitologia antica.