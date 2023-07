Marvel's Spider-Man 2: data di precaricamento svelata da Sony

Marvel's Spider-Man 2 potrà dunque essere scaricato con un anticipo di una settimana sulla data d'uscita ufficiale, che è invece fissata per il 20 ottobre 2023. Per quanto riguarda ulteriori novità, il gioco dovrebbe essere presente al prossimo San Diego Comic-Con , dal quale è possibile che torni a mostrarsi, forse con un nuovo trailer.

Dal PlayStation Store arriva la conferma della data di precaricamento prevista per per Marvel's Spider-Man 2 , con la possibilità di effettuare il download anticipato del gioco su PS5 a partire dal 13 ottobre 2023, alle ore 15:00 italiane.

Quello che sappiamo di Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 è la grande esclusiva PS5 prevista per questo autunno, nuovo capitolo della serie sviluppata da Insomniac Games dopo Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. L'abbiamo visto in azione durante l'ultimo PlayStation Showcase con un nuovo video gameplay che ha mostrato alcune scene in presa diretta.

La storia è ambientata dopo gli eventi del primo capitolo, comprendendo sia Peter Parker che Miles Morales in azione contemporaneamente, con la possibilità di passare da uno all'altro. I nemici sembrano essere Kraven the Hunter e Venom, con Peter che può accedere a nuovi poteri utilizzando la nuova simbionte suit, che rende il personaggio più potente e aggressivo, offrendo dunque una nuova fisionomia per il super-eroe in questione.

Nel frattempo, abbiamo visto che l'identità di Venom potrebbe essere stata rivelata al concerto dei The Game Awards.