Far Cry: codice sorgente trafugato, fan sperano nella rivitalizzazione del gioco

Qualcuno ha trafugato e messo online sull'Internet Archive il codice sorgente del primo Far Cry , quello sviluppato da Crytek 19 anni fa, da cui è nata la serie di Ubisoft (che dell'originale ha praticamente mantenuto solo il nome). La speranza dei fan è che ora il gioco possa essere in qualche modo aggiornato e rivitalizzato .

Il codice di Far Cry è spuntato chissà da dove

La versione di Far Cry trafugata è la 1.34 ed è quasi completa, ossia non contiene alcune risorse e presenta alcuni errori in fase di compilazione.

Comunque sia nessuno si è accreditato il furto di dati, anche se la comunità di Far Cry su Discord pensa che sia stato un ex-Crytek particolarmente affezionato al gioco, che lo aveva condiviso con pochi amici per motivi di studio, per poi renderlo pubblico. Uno di questi amici avrebbe però anticipato i tempi ed ecco come è arrivato online il codice del gioco.

Più che al codice sorgente in sé, comunque, i fan sono interessati a capire come possa essere utilizzato per svecchiare il gioco, ad esempio migliorando le meccaniche stealth, che hanno sempre funzionato maluccio, e quelle relative ai veicoli. La speranza è che arrivi una qualche maxi mod a sistemare i problemi e, naturalmente, ad aggiornare la grafica.

In realtà le mod per Far Cry esistono già, ma l'SDK e l'editor di livelli di Crytek non consentono di andare troppo a fondo nelle modifiche. Con il codice sorgente però, la storia è completamente diversa, perché si potrà lavorare direttamente sull'engine.

Per chi fosse interessato, attualmente Far Cry è disponibile per 2,99€ su Steam in occasione dei saldi estivi della piattaforma.