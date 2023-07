Tiny Football raggiunge la versione completa 1.0, annuncia MicroProse con un trailer

Dopo un periodo di tempo piuttosto lungo in accesso anticipato, Tiny Football ha finalmente raggiunto la versione completa 1.0, disponibile da oggi su Steam come evoluzione dell'edizione precedentemente disponibile sullo store.

Si tratta di un gioco di calcio "nostalgico", che richiama la tradizione classica del genere guardando soprattutto a Sensibile Soccer, cosa di per sé piuttosto particolare se si pensa che gli autori rispondono al nome di MicroProse, etichetta che all'epoca degli anni 80 era diventata celebre in quest'ambito con MicroProse Soccer.

A dire il vero, gli sviluppatori sono sostanzialmente nuovi e non hanno molto a che fare con la compagnia originale, ma è chiaro come l'intento del progetto sia richiamare atmosfere e dinamiche di gioco ormai perdute nell'ambito dei videogiochi sul calcio, riuscendoci anche in maniera notevole.