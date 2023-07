Pokémon Sleep: utenti stanno già iniziando a gonfiare le ore di sonno con dei cheat

Il particolare tracker del sonno da parte di The Pokémon Company, disponibile da ieri anche in Europa dopo il soft-launch , funziona registrando le vostre sessioni di sonno, individuando le varie fasi di questo e facendovi trovare creature in base alla quantità di tempo passata a dormire e al modo in cui si dorme, ma a quanto pare è piuttosto facile simulare la cosa.

Pokémon Sleep, il logo

Si trovano già guide che spiegano come simulare le diverse tipologie di sonno: Pokémon Sleep richiede ai giocatori di lasciare il telefono acceso sull'app e capovolto in modo da spegnere il display, mantenendolo sul letto. Da qui, l'app rileva movimenti e rumori interpretandoli in base alle diverse fasi del sonno.

A quanto pare, il trucco funziona anche se si fa finta di dormire, mettendo lo smartphone capovolto su una superficie morbida (come un divano) e facendo in modo di fare meno rumore possibile e piccoli movimenti. Considerando che la registrazione deve effettuare almeno 90 minuti, ci vuole una notevole costanza e forza di volontà per simulare il sonno per un'ora e mezzo, ma sappiamo bene come la community di appassionati di Pokémon possa affrontare questo e altro per poter ottenere più Pokémon in breve tempo.

Accade così che non solo diversi utenti simulano il sonno di 90 minuti in 90 minuti, ma anche che in molti agiscano sull'orologio interno dell'app per ingannarla e consentire una maggiore quantità di sessioni di sonno oltre le due giornaliere previste. Insomma, un vero e proprio impegno gravoso, ma per Snorlax e compagni questo ed altro.