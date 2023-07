Mortal Kombat 1: tre nuovi trailer arriveranno dal Comic-Con, promette Ed Boon

Mortal Kombat 1 avrà una presenza importante al Comic-Con di San Diego, a quanto pare, con il producer storico Ed Boon a promettere tre nuovi trailer per il gioco in arrivo da tale evento a partire da domani, 21 luglio 2023, per novità sicuramente da seguire per tutti gli appassionati della serie.

Dopo il primo annuncio su tweet che parlava di un panel da non perdere, Ed Boon è intervenuto nuovamente su Twitter per spiegare meglio cosa ci possiamo aspettare da questa sessione di informazioni su Mortal Kombat 1, e a quanto pare si tratta di ben tre trailer incentrati su vari aspetti del gioco.

Come riferito dal producer, durante il panel si parlerà dei doppiatori di Mortal Kombat 1, degli sviluppatori con un making of del gioco e ci saranno anche 3 trailer in arrivo, contenenti gameplay e "una sorpresa" non meglio identificata.