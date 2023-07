Sea of Thieves - The Legend of Monkey Island: abbiamo provato in anteprima la nuova espansione gratuita!

Abbiamo provato Sea of Thieves: Legends of Monkey Island , la nuova espansione gratuita di Sea of Thieves, e dobbiamo ammetterlo: è stato davvero emozionante, e un po' anche spiazzante, vedere la famosa Melee Island e i suoi abitanti attraverso questo nuovo, immersivo, punto di vista. Ed è come se avessero innestato una vera avventura grafica dentro Sea of Thieves...

Non so bene quante ore ho passato dentro Sea of Thieves, posso però dire di aver sviluppato un collegamento profondo con questo, inizialmente controverso, gioco Rare. Dapprima a colpirmi fu l'ambientazione, esistono così pochi giochi dedicati ai pirati, poi la realizzazione del mare, perfetta per un mezzo talassofobico come me, infine la sua meravigliosa struttura multiplayer. Per proporre un gioco nel quale il PVP è una costante, persino quando si affrontano i contenuti PVE, ci vuole coraggio, specialmente in un periodo in cui le software house si dimostravano sempre più fastidiosamente accondiscendenti con gli utenti più pigri. Collante di tutto, una chat di prossimità che non è semplice ammennicolo per lanciare offese in tutte le lingue, ma parte fondamentale del gameplay e chiave di volta di alleanze, tradimenti e più in generale delle più incredibili avventure che questo gioco può offrire.

Sea of Monkey Island

Sea of Thieves Legends of Monkey Island: questo è il Monkey Island che sognavamo da bambini

Nel tempo Sea of Thieves è cresciuto e per certi versi cambiato, gli è stata costruita addosso anche una campagna composta da nove straordinarie avventure che culminano con uno dei finali più emozionanti del circondario. E quando Disney ha finalmente deciso di rivedere la sua politica sui videogiochi, Sea of Thieves è stato uno dei primi a sfruttare le licenze da quel momento disponibili a lui più affini: A Pirate's Tale è una raccolta di avventure affrontabili anche da soli e basata sull'universo de I Pirati dei Caraibi, con tanto di Jack Sparrow e Olandese Volante. Proprio all'interno di A Pirate's Tale, venne nascosto un easter egg decisamente emozionante: esplorando una certa zona di quel che ricordo essere la terza missione, si poteva ascoltare il meraviglioso tema principale di The Secret of Monkey Island firmato Michael Land. Momento da pelle d'oca, specialmente se in Sea of Thieves hai notato da sempre una certa affinità estetica con il capolavoro Lucasfilm, che certamente esiste e non vi siete immaginati.

Da quell'easter egg, nasce questa nuova The Legend of Monkey Island: avventura in tre atti che, esattamente come A Pirate' s Tale, ci trasporterà letteralmente in una nuova dimensione che è poi quella di Guybrush Treepwood e compagnia piratante. Al contrario di A Pirate's Tale, fatto molto bene ma impostata proprio come fosse un'attrazione di un parco a tema (scelta azzeccata vista l'origine de I Pirati dei Caraibi), The Legend of Monkey Island propone tutt'altro schema di gioco. Questa volta infatti il team di sviluppo ha trasformato Sea of Thieves in una vera e propria avventura grafica con enigmi, indovinelli, oggetti da raccogliere ed utilizzare, dialoghi opzionali e fondamentali. Questa espansione gratuita non celebra soltanto il mondo di Monkey Island, ma tutto il genere delle graphic adventure americane degli anni '90.