Microsoft e Activision, la CMA è ancora in attesa di una revisione della proposta

Stando a quanto dichiarato in un'intervista dalla chief executive Sarah Cardell, la CMA è ancora in attesa di una revisione della proposta da parte di Microsoft per quanto concerne l'acquisizione di Activision Blizzard.

Come riportato ieri, la scandenza dell'acquisizione di Activision è stata rinviata proprio per consentire alla casa di Redmond di trovare un accordo con l'antitrust inglese, ma a quanto pare la discussione fra le parti non è ancora iniziata.

La Cardell ha ricordato che la CMA e Microsoft hanno deciso di comune accordo di richiedere la sospensione dell'appello presso il CAT proprio per fare in modo che l'azienda possa proporre soluzioni che vadano a risolvere le perplessità espresse dalla commissione antitrust in merito all'operazione.