Gran Turismo il film: Sony ha pubblicato il secondo trailer ufficiale

Sony ha pubblicato il secondo trailer ufficiale del film di Gran Turismo, che si presenta particolarmente spettacolare e adrenalinico, con la pellicola che arriverà nei cinema l'11 agosto 2023, dunque si tratta ormai di poche settimane.

Anche in questo caso, il trailer presenta uno spettacolare montaggio di scene che illustrano, nel breve volgere di due minuti e mezzo, alcuni momenti tipici dell'ascesa di Jann Mardenborough da appassionato del videogioco Gran Turismo alle corse reali.

Come riferito già in precedenza, si tratta di una storia vera: il film racconta infatti la storia realmente accaduta di Mardenborough, che si è diplomato presso la "GT Academy" conquistando in questo modo un contratto con la Nissan per correre nel circuito ufficiale di Gran Turismo.