The Witcher, in che modo Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nella serie Netflix?

Tutti i fan di The Witcher se lo chiedono ormai da tempo: in che modo Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nella serie Netflix senza optare per un recast tradizionale, che cambi dunque il volto del protagonista dello show senza alcuna conseguenza in termini narrativi?

La soluzione perfetta?

Liam Hemsworth in Hunger Games

"La showrunner Lauren Schmidt Hissrich e il suo team di autori, alcuni dei quali molto bravi che torneranno appunto per la Stagione 4 di The Witcher, hanno messo a punto una soluzione che appare sorprendentemente fedele ai romanzi", ha spiegato Baginski.

"Posso anticipare solo una piccola parte: la gente che ha letto i libri di Sapkowski in maniera approfondita sa che non si tratta del tipico fantasy e che non è ambientato in un unico mondo. Non c'è una singola storia che viene raccontata in quelle pagine, bensì un enorme universo molto complesso."

Parole che sembrano confermare l'esistenza di un multiverso che consentirebbe a un diverso Geralt di sostituire quello che conosciamo, sebbene in tal senso gli autori dello show si sarebbero presi delle libertà rispetto a quanto effettivamente creato da Sapkowski, che ha parlato sì di mondi differenti ma non con versioni alternative degli stessi personaggi.