Skull Island: Rise of Kong, il nuovo gioco di King Kong trapela online

L'etichetta responsabile del gioco sembra sia GameMill Entertainment, a giudicare da quanto riportato sulla copertina, che per il resto rappresenta un disegno con il gigantesco primate alle prese con vari mostri giganteschi. Non sappiamo bene di cosa si tratti perché non c'è stato un annuncio ufficiale, ma la presenza di copertina e titolo presso Amazon sembra presagire una prossima presentazione.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma sembra che Skull Island: Rise of Kong sia il nuovo videogioco basato su King Kong in arrivo, con il titolo che è trapelato online presso alcuni rivenditori e in particolare alcune sezioni di Amazon.

La copertina di Skull Island: Rise of Kong

In base a quanto riferito, il gioco dovrebbe essere in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Le uniche altre informazioni possono essere ricavate dalla descrizione che compare sulle pagine del prodotto su tali rivenditori.



"Imbarcatevi in un action adventure in terza persona per vendicare la morte dei tuoi genitori a causa del predatore alpha definitivo: Gas". Il protagonista in questione sembra essere proprio King Kong, la quale è richiesto di "Conquistare ondate di bestie primordiali e sconfiggere i minion degli arcinemici per diventare il degno re di Skull Island".

Sembra che si tratti di un action adventure in terza persona ambientato nell'isola natale di King Kong, probabilmente da esplorare alla ricerca di segreti e nemici vari da sconfiggere.