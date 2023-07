Armored Core 6: Fires of Rubicon, un trailer della storia intenso e drammatico

Presente alla Gamescom 2023, Armored Core 6: Fires of Rubicon racconta in queste sequenze cinematografiche la disperata battaglia fra due mech e un'enorme macchina da guerra, apparentemente inarrestabile.

Armored Core 6: Fires of Rubicon si mostra con un intenso e drammatico trailer della storia che ci introduce all'ambientazione e alle atmosfere del gioco, in uscita il 25 agosto su PC, PlayStation e Xbox.

Un nuovo inizio per la saga?

Quanto di queste atmosfere sarà effettivamente presente nella campagna del gioco? Lo scopriremo appunto fra circa un mese, quando Armored Core 6: Fires of Rubicon farà finalmente il proprio debutto, cercando di consolidare la straordinaria reputazione del team diretto da Hidetaka Miyazaki dopo il grande successo di Elden Ring.

Anche in questo episodio potremo naturalmente partecipare a coinvolgenti battaglie a base di mech, personalizzare la nostra unità e il suo equipaggiamento, sbloccare nuove armi e accessori nonché partecipare a scontri in multiplayer per un massimo di sedici giocatori.