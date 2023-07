Epic Games Store, giochi gratis del 20 luglio 2023 disponibili per il download

A quel punto i giochi entreranno a far parte della vostra libreria Epic Games Store per sempre, dunque potrete scaricarli e installarli ogni volta che vorrete.

Effettuare il download dei due titoli è semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di The Elder Scrolls Online e la pagina di Murder by Numbers sulla piattaforma digitale Epic Games, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e poi cliccare sul pulsante "ottieni", quindi seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Sono disponibili a partire da ora i giochi gratis per gli utenti dell' Epic Games Store di oggi, 20 luglio 2023 . Come annunciato la settimana scorsa, si tratta in questo caso di The Elder Scrolls Online e Murder by Numbers.

The Elder Scrolls Online e Murder by Numbers

Murder by Numbers e i suoi bizzarri personaggi

The Elder Scrolls Online ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un RPG online ambientato appunto nel mondo di The Elder Scrolls, sulla terra di Tamriel, in cui potremo creare un personaggio e affrontare svariate avventure insieme a eventuali compagni.

"Combatti, crea, ruba, assedia o esplora. Combina vari tipi di armi, armature e abilità per definire il tuo stile di gioco. Nel mondo persistente e in crescita di Elder Scrolls, decidi tu. Scopri i segreti di Tamriel mentre cerchi di recuperare la tua anima e salvare il mondo dall'Oblivion", si legge nella descrizione ufficiale.

"Affronta le missioni che preferisci in qualsiasi parte del mondo e nell'ordine che desideri, con altri o in solitudine. Completa le missioni con gli amici, unisciti ad altri avventurieri per esplorare pericolosi dungeon pieni di mostri o prendi parte a epiche battaglie PvP con centinaia di giocatori."

Per quanto riguarda invece Murder by Numbers, si tratta di una peculiare visual novel investigativa in cui dovremo svelare il mistero dietro l'assassinio di una famosa attrice, avvenuto all'interno del set della serie in cui recitava.

"Indaga su una serie di omicidi tra studi televisivi, premiazioni appariscenti, drag club e tanto altro. Il tutto è condito da un'energetica colonna sonora del famoso compositore Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick e Viewtiful Joe)", recita la sinossi ufficiale.

"Svela una cospirazione malvagia interrogando un'ampia gamma di personaggi strani e meravigliosi, ideati dall'eccezionale Hato Moa, creatrice di Hatoful Boyfriend. Moda in stile anni '90! Ritmi allegri! Sfacciataggine al massimo! Battute di dubbio gusto! Drag queen! Tutto questo e tanto altro ti attende... su Murder by Numbers!"