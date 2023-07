The Witcher, Stagione 4: il passaggio da Cavill a Hemsworth sarà giustificato dalla trama

Il produttore esecutivo Tomek Baginski ha indicato con forza che verrà tratto qualcosa dai libri che spiegherà il cambiamento del volto di Geralt da una stagione all'altra. Secondo le fonti, non si tratterà della fase di Brokilon dopo che Geralt viene ferito ed è costretto a guarire.

Come sappiamo, con l'arrivo della quarta stagione di The Witcher il nostro strigo non sarà più interpretato da Henry Cavill . Al suo posto ci sarà Liam Hemsworth . La domanda però è come il tutto sarà gestito a livello narrativo: i personaggi faranno finta di nulla, oppure la trama ruoterà attorno al cambio di attore? Pare proprio che l'idea del team della serie TV di Netflix sia la seconda.

Le parole di Tomek Baginski per The Witcher

Cavill (sinistra) e Hemsworth (destra)

"Abbiamo un piano molto, molto buono per introdurre il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam... Non mi addentro in queste idee perché sarebbe un enorme spoiler, [ma] è anche molto, molto vicino alle meta idee che sono profondamente radicate nei libri, specialmente nel libro cinque".

"È molto fedele alla tradizione", dice Baginski. "È molto vicino a ciò che è stato definito nei libri, e penso che questo cambiamento sarà abbastanza impeccabile. Saremo ansiosi di vedere come avverrà la transizione tra Cavill e Hemsworth. E siamo sicuri che i fan sono già al lavoro per analizzare la storia per vedere cosa potrebbe accadere".

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere e vedere cosa accadrà. Nel frattempo, l'attrice di Yennefer Anya Chalotra ha smentito i rumor attorno all'addio di Herny Cavill.