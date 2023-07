Twitch aggiunge le Storie, Discovery Feed, migliora le pubblicità e non solo

Le Storie sono in arrivo a ottobre e seguiranno le regole della Twitch Community Guidelines per assicurarsi che tutto sia gestito in modo corretto. Potete vedere un frammento della presentazione nel tweet qui sotto.

Il Discovery Feed di Twitch e non solo

Per quanto riguarda il Discovery Feed, si tratta di una pagina a scorrimento dell'app Twitch che mostra piccole clip degli streamer, che sia in diretta oppure no. L'obiettivo è migliorare la visibilità della piattaforma, in quanto gli spettatori possono scorrere facilmente per trovare nuovi streamer. Gli streamer potranno quindi etichettare le loro clip come preferite, che avranno la priorità nel Discovery Feed.

"Non stiamo costruendo i feed per competere con TikTok, non vogliamo costruire una piattaforma in cui la gente viene e consuma il feed per un'ora al giorno", ha dichiarato il product VP Jeremy Forrester.

"Vogliamo utilizzare elementi come i contenuti brevi e l'interfaccia utente con cui le persone hanno familiarità, per aiutare gli streamer a far crescere la loro comunità di live stream. Per noi il livestream continuerà a essere il cuore di tutto ciò che Twitch fa."

"Molti streamer devono incoraggiare attivamente gli spettatori di Twitch a seguirli su altre piattaforme per poter continuare a comunicare con loro. Noi forniremo una soluzione più completa", ha aggiunto Forrester.

"Ma non vogliamo competere con Instagram sulle Storie o con TikTok sui video brevi. Vogliamo contribuire ad aumentare i livestream degli streamer e aiutarli a coinvolgere le loro comunità".

Una nuova funzione in arrivo nel corso del mese mostrerà un conto alla rovescia per gli annunci pubblicitari nella casella della chat, avvertendo sia lo streamer che gli spettatori dell'arrivo di un annuncio. Inoltre, questo può essere rimandato o spostato in avanti se l'orario è scomodo, ad esempio durante la chat o un momento chiave.

Un altro aggiornamento è la possibilità per i moderatori di condividere tra loro i commenti sul motivo per cui un account è stato bannato. Si tratta di un modo in più per i moderatori di garantire la sicurezza degli streamer, oltre alle informazioni condivise sui ban.

La funzione Avvisi recenti sarà ora integrata con la modalità Scudo, il che significa che gli streamer possono evitare che appaiano avvisi inappropriati (ad esempio durante un hate raid) attivando questa modalità.

Infine, un aggiornamento di Guest Star consentirà agli streamer di collaborare e trasmettere insieme. Fino a cinque streamer potranno unirsi insieme, mentre sono contemporaneamente in diretta sul proprio canale.

Vi ricordiamo poi recentemente che è stato raggiunto un nuovo record di spettatori contemporanei a 3,4 milioni.