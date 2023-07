20 Minutes Till Dawn rivaleggia con Vampire Survivors e ha oltre 20.000 recensioni positive su Steam

20 Minutes Till Dawn: le caratteristiche

20 Minutes Till Dawn permette di giocare nei panni di diversi personaggi, come un piromante armato di fucile oppure un ninja che usa pugnali volanti per trapassare i nemici. Ogni eroe ha il proprio gameplay e ci sono oltre cinquanta potenziamenti da scegliere.

Attualmente è disponibile su PC, iOS e Android e le recensioni sono positive. Tramite Steam, possiamo leggere i giudizi dei giocatori di 20 Minutes Till Dawn. L'utente Mirakulas afferma ad esempio che "Questo gioco è una versione più attiva di Vampire Survivors. Personalmente mi piacciono entrambi i giochi per motivi diversi. In questo gioco sento di avere più libertà di manovra e di uccidere i nemici in un ordine particolare. Il gioco ha un ottimo aspetto, un'ottima giocabilità e un'infinità di opzioni disponibili. Il lancio della versione 1.0 aumenta questo aspetto con l'introduzione delle mutazioni delle armi (3 per ciascuna!)."

She's So Rooy afferma invece: "Un roguelike breve e divertente che ricorda Vampire Survivors, ma che ha abbastanza carattere da distinguersi da esso. Le diverse build aggiungono una buona dose di rigiocabilità."

20 Minutes Till Dawn ha anche il vantaggio di costare poco: il prezzo è 4.99€, ma al momento della scrittura è in sconto a 3.99€.